"Dragões" precisam de recuperar de desvantagem de 2-0 no jogo da segunda-mão.

O FC Porto perdeu por 2-0, na noite desta terça-feira, no campo do Liverpool num resultado que deixa em risco a continuidade dos "dragões" na Liga dos Campeões.



Os "reds" entraram em força no jogo e, logo aos cinco minutos, adiantaram-se no marcador com um golo de Keita. Ainda antes da meia-hora, Firmino (26') estabeleceu o resultado final.



A segunda mão está agendada para 17 de abril, no Estádio do Dragão.