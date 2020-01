O Sp. Braga venceu esta sexta-feira o FC Porto por 2-1, em jogo de abertura da 17ª jornada da Liga NOS, realizado no Estádio do Dragão.O conjunto de Sérgio Conceição foi a jogo com Manafá a defesa-direito, enquanto que Rúben Amorim lançou, no seu segundo jogo ao comando da equipa principal bracarense, o jovem Francisco Trincão.O primeiro golo chegou logo aos 5 minutos, através de Fransérgio. O lance foi ainda revisto pelo VAR por suposta interferência de Raúl Silva mas acabaria validado pelo árbitro Carlos Xistra.Ainda na primeira parte, o FC Porto teve hipótese de empatar a partida mas Mattheus defendeu uma grande penalidade apontada por Alex Telles.Ao início da segunda, nova grande penalidade para os "dragões" aos 56 minutos. Desta vez foi Soares a marcar o penalti mas nem assim foi transposta a baliza de Mattheus. O golo chegaria através do mesmo Soares, dois minutos depois.Mas a supresa chegaria aos 75 minutos. Num canto marcado por Sequeira, Paulinho saltou mais alto e cabeceou para a vitória.Com a derrota, o FC Porto permanece a quatro pontos do líder Benfica e fica agora à espera que as "águias" façam no terreno do Sporting, na noite desta sexta-feira. Já o Sp. Braga vence o seu segundo jogo com Rúben Amorim a treinador e pode aproximar-se do 4.º lugar na tabela.