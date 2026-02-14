Sábado – Pense por si

Farioli quer "voltar a escalar" após dois jogos do FC Porto sem vencer

Lusa 16:15
Dragões visitam o Nacional domingo, na 22.ª jornada da 1.ª Liga.

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, manifestou este sábado confiança no regresso às vitórias, diante do Nacional, para a 22.ª ronda da I Liga de futebol, mas lembrou as dificuldades sentidas no primeiro embate com os madeirenses.

Francesco Farioli, treinador do FC Porto
Francesco Farioli, treinador do FC Porto José Gageiro

Pela primeira vez em toda a temporada, os 'dragões' registam dois jogos consecutivos sem vencer - a derrota diante do Casa Pia (2-1) e o empate contra o Sporting (1-1) -, sendo a deslocação à Madeira uma oportunidade para reagir às inéditas adversidades.

"No jogo da primeira volta, foi uma equipa que nos fez a vida difícil, com um jogo muito sólido, no Dragão [vitória portista por 1-0, à quinta ronda]. Jogar fora acarreta sempre uma dificuldade extra e cabe-nos sermos fortes como sempre, com uma grande atitude, para voltarmos a escalar", disse, em conferência de imprensa de antevisão à partida que se disputa no domingo.

No clássico da passada segunda-feira, Samu contraiu uma entorse no joelho direito que deverá afastá-lo dos relvados no que resta da temporada, deixando o FC Porto 'órfão' da sua principal referência para a frente de ataque.

"Os últimos dias foram muito duros para todos. A notícia trouxe um grande choque para o balneário e todos os que amam o futebol. Mas o Samu é um homem forte. No dia seguinte, esteve connosco, com um grande sorriso, sempre preocupado com a equipa. O que me disse a mim e aos companheiros diz muito sobre ele", revelou Farioli.

De modo a solucionar a ausência do internacional espanhol, reiterou a sua confiança em Deniz Gül para desempenhar a função, além de garantir que o reforço Terem Moffi fará também parte das opções já no domingo, "seja no 'onze' ou a sair do banco".

"Confiamos no Deniz [Gül], que já demonstrou ser capaz de desempenhar a função nas oportunidades que teve e agora certamente as terá. É um 'monstro' fisicamente e agora terá de conseguir continuidade. Gosto muito da música dele, espero ouvi-la muitas vezes", elogiou.

Sobre Francisco Moura, que está suspenso por acumulação de cartões amarelos, garantiu que voltará de "cabeça fresca", após ter cometido a grande penalidade que permitiu ao Sporting, aos 90+10 minutos, empatar a partida.

"O erro que aconteceu é um erro claro, mas são coisas que acontecem num jogo de futebol. Há umas semanas falava-se dos penáltis falhados do Samu. Foi um erro que o Francisco [Moura] não queria cometer. O Francisco não estará connosco devido à suspensão, mas voltará depois, de cabeça fresca", garantiu.

O lado esquerdo da defesa será a posição mais desafiante para Farioli escalar, uma vez que Martim Fernandes é também ausência confirmada, bem como Jakub Kiwior, dois jogadores já utilizados nesse papel.

O líder da I Liga, FC Porto, com 56 pontos, desloca-se à Madeira para defrontar o Nacional, 13.º, com 21, em encontro da 22.ª jornada da I Liga, a partir das 15:30 de domingo, sob arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.

