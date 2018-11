O heptacampeão mundial de Fórmula 1 sofreu, há quase cinco anos, um grave acidente que o deixou em coma durante vários meses. A família nunca, até hoje, revelou qual é o seu real estado de saúde.

Faz em Dezembro cinco anos que Michael Schumacher sofreu um grave acidente e faz em Dezembro cinco anos desde a última vez que o heptacampeão mundial de F1 foi visto pelo grande público. A 30 de Outubro de 2013, semanas antes da data fatídica - um acidente numa estância de esqui nos Alpes franceses deixou-o em coma vários meses, sem que a família até hoje tenha divulgado o real estado de saúde do antigo piloto - Schumi deu uma entrevista que nunca foi divulgada até agora, momento em que a família de Schumacher decidiu partilhá-la com os milhares de fãs do antigo piloto, na sua página oficial.



Na entrevista, gravada, podemos ver e ouvir Michael Schumacher recordar o campeonato mais emocionante: "sem dúvida o de Suzuka em 2000, com a Ferrari, depois de 21 anos sem a equipa ganhar e quatro anos de luta para mim, finalmente vencemos. Uma corrida excecional, um grande campeonato", admite.



Schumacher revela também que Mika Häkkinen foi o adversário que mais respeitou e não só dentro de pista. Quanto a ídolos de infância, o antigo piloto de F1 confessa que a sua paixão estava num outro desporto: "Quando era miúdo e praticava karting, sim vi Ayrton Senna ou Vincenzo Sospiri, que admirava porque ser um bom piloto, mas o meu ídolo era Toni Schumacher, porque era um grande jogador de futebol."



Michael Schumacher diz ainda que "para crescer é preciso não olhar apenas para si próprio, mas também para o carro, para os outros pilotos", considerando que essa foi a "chave do seu sucesso". "O talento é muito importante no automobilismo, como em qualquer outro desporto, mas é algo que precisa de trabalhar. O kart é uma boa base para mostrar o talento, mas também para encontrar outras habilidades necessárias para ser piloto", aconselhou, destacando ainda a importância de trabalhar em equipa, em qualquer situação da vida: "o sucesso tem a ver com esse trabalho em equipa", afirmou Schumacher na entrevista que a família só agora revela, quando se aproxima a data do seu 50.º aniversário (a 3 de Janeiro de 2019).



O piloto alemão deixou ainda alguns conselhos aos jovens que pretendem entrar no mundo automóvel. "Duvidar é muito importante. Não ser muito confiante, ser céptico, procurar melhorar, o próximo passo. Sempre pensei que não era bom o suficiente. Tinha de trabalhar mais e penso que isso foi uma das receitas que levou ao que me tornei."