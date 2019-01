Antigo jogador do Barcelona foi submetido a um transplante em 2012. Alegou que parte do órgão vinha do primo, mas autoridades suspeitam de tráfico.

O Tribunal de Barcelona decidiu reabrir a investigação ao transplante de fígado do ex-futebolista do Barcelona e atual secretário técnico Eric Abidal. A Procuradoria-Geral de Espanha tinha avançado com um recurso contra o arquivamento do caso.



No caso Abidal, suspeita-se de tráfico de órgãos e falsificação de documentos, mas os indícios foram arquivados em outubro "perante a inexistência de contradições", indica o jornal La Vanguardia.



O juiz também não considerou viável nem eficaz que se enviasse uma comissão rogatória a França, com vista ao exame da ferida de Gérard, o primo de Abidal que supostamente lhe doou o fígado.



O transplante aconteceu em abril de 2012. Abidal tinha sido diagnosticado com cancro em 2011.