Ex-fisioterapeuta do Sporting arguido por tráfico de anabolizantes na 'Operação Harry Potter'

Pedro Roque, que trabalhou com a equipa de hóquei em patins, é um dos suspeitos da Operação Harry Potter, que deteve quatro pessoas em flagrante delito.

Pedro Roque, ex-fisioterapeuta da equipa de hóquei patins do Sporting, é o principal suspeito da "Harry Potter" desencadeada esta semana pela Polícia Judiciária e que levou à detenção em flagrante delito de quatro homens por suspeitas de tráfico de substâncias proibidas (doping).



polícia judiciária, sede

De acordo com um comunicado da Unidade Nacional contra a Corrupção (UNCC), os quatro indivíduos dedicavam-se “à compra, venda e administração de esteróides anabolizantes em atletas de culturismo e fitness, medalhados em competições nacionais e internacionais, desenvolvendo a sua atividade numa clínica de fisioterapia, num solário, num ginásio e ainda em estabelecimentos que gerem e/ou frequentam".

Um desses locais seria, precisamente, a clínica "Fisioroque" de Pedro Roque que, de acordo com a respetiva página do Linkedin foi, entre 2020 e 2024, coordenador do departamento de reabilitação de equipa de hóquei em patins do Sporting.

No mesmo comunicado, a Judiciária adiantou que os detidos foram presentes a um juiz de instrução, “tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos, tanto entre si, como com outras pessoas ligadas à prática desportiva de culturismo e bodybuilding”.