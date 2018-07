As acções da Juventus não param de subir, continuando a beneficiar com a perspectiva de contratação de Cristiano Ronaldo, que parece cada vez mais certa.

Na manhã desta quinta-feira as acções estavam a subir mais de 4% e fecharam a sessão a disparar 11,19% para 0,82 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde Fevereiro de 2018.

Só esta semana os títulos acumulam uma subida superior a 24%, num movimento que está relacionado com as notícias de que Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid há nove anos, vai integrar a equipa italiana.

Esta subida de quase um quarto eleva para 826 milhões de euros a avaliação da Juventus em bolsa, o que significa que neste período o valor da cotada aumentou em mais de 160 milhões de euros

Nem os valores envolvidos no negócio assustam os investidores. Em causa estará o pagamento de 100 milhões de euros ao Real Madrid e 30 milhões de euros por época a Cristiano Ronaldo, numa operação que estará a ser patrocinada pela Fiat, que tal como a Juventus é detida pela família Agnelli.

O jornal "TuttoSport", de Turim, noticiou que Ronaldo já procura casa na cidade italiana. A CMTV revelava ontem que Ronaldo vai assinar pela Juventus nos próximos dias.

O clube italiano comprometeu-se a pagar ao internacional português 120 milhões de euros por um contrato de quatro anos, representando um salário anual de 30 milhões de euros e mensal de 2,5 milhões.

A reunião da última madrugada entre Jorge Mendes, Florentino Pérez e ainda José Ángel Sánchez, dirigente do Real Madrid, deixou claro aquilo que já se fala há vários dias: a saída de Cristiano Ronaldo do clube é inevitável e o seu futuro vai, quase de certeza, passar pela Juventus. Segundo a 'Marca', no encontro - que não será o último - ficaram definidas as bases do adeus do melhor do Mundo ao Santiago Bernabéu. A imprensa italiana dá conta que a apresentação do capitão da Selecção Nacional poderá acontecer já este sábado.