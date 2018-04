O tenista português derrotou, na primeira ronda do Estoril Open, o francês Gilles Simon em três 'set's por 6-3, 4-6, e 7-6 (7-4).

O tenista português Pedro Sousa qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do Estoril Open, ao derrotar o francês Gilles Simon, antigo número seis mundial, em três 'sets'.



No primeiro encontro do quadro principal, Pedro Sousa, 143.º do mundo, precisou de duas horas e 45 minutos para afastar o francês, 70.º, por 6-3, 4-6, 7-6 (7-4), avançando pelo segundo ano consecutivo para a segunda ronda.



O português, que recebeu um convite da organização para estar no Clube de Ténis do Estoril, vai jogar com quem vencer o encontro entre o compatriota João Sousa e o russo Daniil Medvedev, oitavo cabeça de série.