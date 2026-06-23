Estoril Open apresenta lista para 2026 com três ex-campeões e várias estrelas

ablo Carreño Busta, vencedor em 2017, e Hubert Hurkacz, campeão de 2024, sã os dois nomes confirmados.
Foi conhecida esta terça-feira, durante a apresentação oficial, a lista de inscritos do Millennium Estoril Open 2026, que este ano regressa ao estatuto de ATP 250 e muda de data para o verão, de 18 a 26 de julho. Para além dos nomes previamente anunciados - Casper Ruud, Andrey Rublev, Stan Wawrinka, Nuno Borges, Luciano Darderi e Alejandro Davidovich Fokina - , foram ainda confirmados os regressos de dois outros ex-campeões (para além de Ruud): Pablo Carreño Busta, vencedor em 2017, e Hubert Hurkacz, campeão de 2024.
Hubert Hurkacz foi campeão em 2024 no EstorilLusa/EPA
Alejandro Tabilo, vice-campeão do Rio Open este ano, Matteo Arnaldi, semifinalista de Roland Garros, e Alexander Blockx, semifinalista do ATP Masters 1000 de Madrid, fecham o lote de top 40 que pretendem disputar o maior torneio de ténis do nosso país.
Borges já estava confirmado e Jaime Faria agora também está, sendo que é quase certo que não necessitará de um wild card, uma vez que está apenas quatro lugares fora do quadro principal. Wawrinka, por seu turno, é provável que necessite de um convite, o que a confirmar-se deixará mais duas vagas em aberto, com Henrique Rocha como possível opção portuguesa...
Casper Ruud (Noruega), 12.º ATP
Andrey Rublev (Rússia), 13.º ATP
Luciano Darderi (Itália), 16.º ATP
Alejandro Davidovich Fokina (Espanha), 25.º ATP
Alejandro Tabilo (Chile), 33.º ATP
Matteo Arnaldi (Itália), 35.º ATP
Alexander Blockx (Bélgica), 37.º ATP
Hubert Hurkacz (Polónia), 47.º ATP
Botic van de Zandschulp (Países Baixos), 52.º ATP
Nuno Borges (Portugal), 53.º ATP
Camilo Ugo Carabelli (Argentina), 57.º ATP
Fábián Marozsán (Hungria), 62.º ATP
Hamad Medjedovic (Sérvia), 64.º ATP
Román Andrés Burruchaga (Argentina), 66.º ATP
Pablo Carreño Busta (Espanha), 71.º ATP
Jesper de Jong (Países Baixos), 74.º ATP
Dino Prizmic (Croácia), 81.º ATP
Luca Van Assche (França), 82.º ATP
Estoril Open apresenta lista para 2026 com três ex-campeões e várias estrelas