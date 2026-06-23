Estoril Open apresenta lista para 2026 com três ex-campeões e várias estrelas

ablo Carreño Busta, vencedor em 2017, e Hubert Hurkacz, campeão de 2024, sã os dois nomes confirmados.

Foi conhecida esta terça-feira, durante a apresentação oficial, a lista de inscritos do Millennium Estoril Open 2026, que este ano regressa ao estatuto de ATP 250 e muda de data para o verão, de 18 a 26 de julho. Para além dos nomes previamente anunciados - Casper Ruud, Andrey Rublev, Stan Wawrinka, Nuno Borges, Luciano Darderi e Alejandro Davidovich Fokina - , foram ainda confirmados os regressos de dois outros ex-campeões (para além de Ruud): Pablo Carreño Busta, vencedor em 2017, e Hubert Hurkacz, campeão de 2024.



Hubert Hurkacz foi campeão em 2024 no Estoril Lusa/EPA

Alejandro Tabilo, vice-campeão do Rio Open este ano, Matteo Arnaldi, semifinalista de Roland Garros, e Alexander Blockx, semifinalista do ATP Masters 1000 de Madrid, fecham o lote de top 40 que pretendem disputar o maior torneio de ténis do nosso país.

Borges já estava confirmado e Jaime Faria agora também está, sendo que é quase certo que não necessitará de um wild card, uma vez que está apenas quatro lugares fora do quadro principal. Wawrinka, por seu turno, é provável que necessite de um convite, o que a confirmar-se deixará mais duas vagas em aberto, com Henrique Rocha como possível opção portuguesa...

Casper Ruud (Noruega), 12.º ATP

Andrey Rublev (Rússia), 13.º ATP

Luciano Darderi (Itália), 16.º ATP

Alejandro Davidovich Fokina (Espanha), 25.º ATP

Alejandro Tabilo (Chile), 33.º ATP

Matteo Arnaldi (Itália), 35.º ATP

Alexander Blockx (Bélgica), 37.º ATP

Hubert Hurkacz (Polónia), 47.º ATP

Botic van de Zandschulp (Países Baixos), 52.º ATP

Nuno Borges (Portugal), 53.º ATP

Camilo Ugo Carabelli (Argentina), 57.º ATP

Fábián Marozsán (Hungria), 62.º ATP

Hamad Medjedovic (Sérvia), 64.º ATP

Román Andrés Burruchaga (Argentina), 66.º ATP

Pablo Carreño Busta (Espanha), 71.º ATP

Jesper de Jong (Países Baixos), 74.º ATP

Dino Prizmic (Croácia), 81.º ATP

Luca Van Assche (França), 82.º ATP