Este é o Barcelona dentro do balneário, como nunca se viu

John Malkovich.

Chama-se Matchday e acaba de ser apresentado pelo Barcelona como um documentário que mostra como a equipa passou a temporada 2018-2019, que teve dois pontos de máxima intensidade: um positivo (a conquista do campeonato) e outro negativo (a derrota por 4-0 em Liverpool, para a Liga dos Campeões) depois de uma vitória na primeira mão por 3-0).A desolação dos jogadores no balneário após esse jogo em Anfield Road é uma das imagens forte do documentário, que vai estrear-se no dia 29 de novembro e do qual foi divulgado agora um trailer. A voz que se ouve é inconfundivel:O mesmo já tinha feito o Manchester City, que lançou também este ano um documentário sobre a época vista por dentro. Eis o trailer de All or Nothing.