Edgar Davids é o novo treinador do Olhanense, anunciou o clube algarvio.O Olhanense comunicou a 29 de dezembro, a rescisão do contrato com José Carvalho Araújo, que se estendia até ao fim da época 2021/22. Transitoriamente, o conjunto rubronegro ficou a cargo Arlésio Coelho, adjunto da equipa técnica cessante.Edgar Davids, antigo médio 74 vezes internacional pelos Países Baixos, despontou para o futebol ao serviço do Ajax, pelo qual conquistou uma Liga dos Campeões.Na década e meia seguinte, passou por Milan, Juventus e Inter, todos em Itália, Barcelona (Espanha) e Tottenham e Crystal Palace (Inglaterra).Já depois de se ter retirado, tornou-se, em 2012, jogador-treinador no Barnet, do quarto escalão inglês, mas a experiência durou apenas dois anos.Depois de uma pausa de várias épocas, integrou no início desta época, como adjunto, a equipa técnica do SC Telstar, do segundo escalão dos Países Baixos.Davids sucede no cargo a José Carvalho Araújo. O Olhanense está no quarto lugar da série H do Campeonato de Portugal, com 13 pontos em sete jogos, a 10 do líder Vitória de Setúbal, que tem mais dois jogos disputados.Fonte da SAD confirmou à agência Lusa que Hugo Faria, antigo jogador do Olhanense e que na época passada foi adjunto do Bournemouth, despromovido à segunda liga inglesa, será o adjunto de Davids, cuja duração do contrato com os algarvios está por anunciar.