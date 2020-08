Dois jogadores do Sporting infetados com covid-19

Dois jogadores do clube de Alvalade estão infetados com covid-19, avança o jornal Record. Os dois jogadores do Sporting contraíram o vírus em Espanha, onde passaram parte das férias, mas nesta altura estão ambos assintomáticos, ou seja, sem qualquer manifestação do vírus.

A formação 'leonina', quarta na última edição da I Liga, inicia hoje a época futebolística com testes médicos durante todo o dia na Academia do clube, em Alcochete.

Entre os jogadores sujeitos a esta bateria de exames estão os laterais Antunes (ex-Getafe) e Pedro Porro (ex-Valladolid), que chega por empréstimo do Manchester City, que foram contratados para reforçar a equipa comandada por Rúben Amorim.

Mathieu, que em junho anunciou o fim da carreira, é até ao momento a única 'baixa' no plantel 'verde e branco', que, aparentemente, está longe de estar fechado, sendo possível a integração de reforços, mas também de jovens provenientes da formação, tal como ocorreu após a retoma do campeonato, com Matheus Nunes, Eduardo Quaresma e Nuno Mendes.

Os 'leões' vão realizar um estágio de pré-temporada no Algarve, em Lagos, entre sábado e 30 de agosto, tendo em vista o arranque da I Liga, marcado para 20 de setembro, no fim de semana que antecede a 'aventura' europeia, com a pré-eliminatória da Liga Europa, agendada para dia 24 de setembro.