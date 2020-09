(Dito faleceu esta quinta-feira, vítima de ataque cardíaco, aos 58 anos. Recorde a entrevista dada à SÁBADO no passado mês de julho.)



Fez a dobradinha pelo Benfica em 1986/87 e esteve no FC Porto em 1988/89, mas agora é diretor do Gil Vicente e, por isso, não quer falar da final da Taça de Portugal (entre dragões e águias, a 1 de agosto). Mas Eduardo José Gomes Camassele Mendez, conhecido no mundo do futebol por Dito, aceitou contar a sua história à SÁBADO. Sabia que ele só não foi para o Sporting porque já tinha dado a sua palavra ao Vit. Setúbal?





Regressou a Barcelos para ser diretor do futebol do Gil Vicente. Como tem sido a experiência?

Aceitei o convite muito por essa ligação que tenho ao clube, que já vem do tempo em que o meu pai [Camasselle Mendez] era jogador. Ele é espanhol, veio para Portugal, jogou no Gil Vicente e ficou por aqui, primeiro como jogador e, depois, como treinador. A sede do clube chegou a ser em minha casa. O meu pai cedeu o espaço. E aceitei o convite por ter sido feito pelo atual presidente. Conheço o Francisco Dias da Silva há muito tempo. O ano passado pediu-me ajuda porque havia uma dificuldade elevadíssima no clube, sem jogadores para abordar a I Liga, e começámos logo a preparar a época.

Começou a jogar no Gil Vicente?

Sim, na altura o clube só tinha juniores, não tinha os outros escalões. Jogava por aqui pelos campos com alguns amigos e tive de esperar até aos 16 para poder ir para os seniores. Tive autorização para jogar e ao fim de seis meses fui logo para Braga.

E como era na escola?

Não era um aluno de boas ou más notas, era normal. Mas não estive muito tempo na escola porque comecei a ir às seleções e não deu para continuar. Com 17 anos já era profissional no Sp. Braga, foi tudo com uma velocidade estonteante. Com 18 anos fiz a minha estreia pelo Sp. Braga contra o Sporting, no Estádio 1º Maio. Ficou 2-2, lembro-me bem! O Manuel Fernandes era o ponta de lança e apanhei-o pela frente, mas nunca fui de ir em picardias.

Foi um grande desafio, na estreia.

Sim, o Manuel era uma figura. Por vezes recordo, em conversas com amigos, a qualidade que havia no tempo em que eu jogava. Falando apenas em avançados havia Nené, Jordão, Manuel Fernandes, Fernando Gomes… Ainda joguei com alguns na seleção nacional. Havia um respeito enorme pelos mais velhos e havia ligação entre os jogadores. Saíamos do balneário e continuávamos a conviver e agora vai cada um para o seu lado. Convivem e falam muito pouco entre eles.

Por falar em respeito, cruzou-se com Quinito, uma figura do nosso futebol que também soube cultivar essa imagem de gentleman.

Muitas pessoas pensam que foi ele que me lançou no Sp. Braga, quando, na verdade, foi o Mário Lino. Houve uma grande empatia entre os dois e criámos uma ligação para além do futebol, uma amizade muito forte. Houve duas razões que me fizeram trocar o Benfica pelo FC Porto: a primeira foi a maneira como o Benfica tratou a minha continuidade na equipa; a segunda foi o facto de ter tido o Quinito a dizer-me que tinha de ir. Não consegui dizer-lhe que não. Mas sempre mantivemos, e ainda mantemos, uma ligação forte, apesar de, agora, ele se ter desligado mais do futebol.

Continua a falar com ele?

Eu era das poucas pessoas que ainda conseguia falar com ele, mas agora tenho tido mais dificuldades. Vou conversando com uma das filhas e ainda esta época estive com a família em Setúbal, quando fui lá com o Gil Vicente. É uma daquelas personagens únicas que aparecem na história do futebol. Naquela altura os treinadores eram duros e o treino era muito militarizado, mas o Quinito apareceu de uma forma diferente e foi por aí que conquistou todos os que o rodeavam, mas sem deixar de ser exigente. Tinha uma frase que repetia muitas vezes: pretendia máxima liberdade e máxima responsabilidade.

Esteve perto de se transferir para o Vasco da Gama, do Brasil?

Sim, estava no Sp. Braga e devia ter uns 20 anos. O Vasco tinha um defesa-central uruguaio, o Daniel González, que morreu num acidente de automóvel e, por isso, andavam à procura de outro jogador. Havia uma ligação com o Sp. Braga por causa do Zinho e o Vasco tentou contratar-me. Disse-lhes que não ia. Desde cedo tive a possibilidade de sair do Sp. Braga para o Benfica, o Sporting ou o FC Porto, mas disse sempre que não! Os dirigentes chegavam perto de mim e diziam-me que já tinham acordo para eu sair, mas eu nunca quis. Chamavam-me maluco... A verdade é que estava muito agarrado à família e aos amigos e nunca fui louco por dinheiro. Se tiver o suficiente para estar num meio agradável e onde me sinta bem, perfeito.

Mas acabou por ir para o Benfica.

Já estava na quinta época no Sp. Braga e achei que precisava de outros desafios. Ficava sempre em 4º ou 5º lugar e precisava de algo mais. Cheguei ao Benfica e no primeiro ano conseguimos a dobradinha. Era uma dimensão completamente diferente. Jogar no Benfica foi extraordinário e cresci muito em todas as áreas.

Como é que foi entrar num balneário recheado de craques?

Posso dizer que me equipava ao lado do Bento e só ao fim de uns quatro meses é que mandei uma piada, sobre ele ter levado um fato de treino reluzente. E ele disse-me: "Ó miúdo, não te estiques!" Tinha uma relação muito próxima com o Rui Águas, pois estava solteiro naquela altura e ia muitas vezes para casa dele. Com o Diamantino e com o Carlos Manuel também me dava bem e, no ano seguinte, com o Pacheco.

Foi treinado por John Mortimore.

Ele era muito disciplinador. Não permitia que andássemos de calças de ganga, mas o Diamantino levava só para o irritar. No autocarro, quando íamos para os jogos, tínhamos de ir muito sérios. Bastava alguém fazer uma piada e ouvia logo um shut-up. Lembro-me de estar no balneário com o Neno e o Rui Águas, no fim do treino, e no chuveiro o Neno começava a cantar as músicas do Julio Iglesias. Eu e o Rui fazíamos o coro até aparecer o Mortimore a mandar-nos calar.

Foi uma desilusão perder a final da Taça dos Campeões contra o PSV Eindhoven, em 1988?

Sim... O Toni pegou na equipa a meio da época e quando percebeu que ia ser muito difícil conquistar o título privilegiou a Taça dos Campeões. Chegámos à final apenas com um golo sofrido e foi de livre, contra o Anderlecht. Aquela meia-final no Estádio da Luz, com o Steaua de Bucareste… foi um momento avassalador, uma enchente com 130 mil pessoas. Eu e o Mozer tínhamos visto um amarelo e estávamos preocupadíssimos por podermos ver outro e não jogarmos a final. Avisámos o árbitro, um senhor francês, e ele disse-nos: "Tranquilo, tranquilo!" Mas foi difícil viver aqueles últimos 12 minutos do jogo. O relvado estremecia. O Mozer, que era valente a jogar, tinha lágrimas a correr pelo rosto. A meio do jogo olhou para mim e disse-me: "Cara, já joguei no Maracanã mas nunca vi uma coisa assim." Depois acabámos por perder a final, mas também não sofremos golos... Aquele percurso desde o meio-campo até à baliza para marcar o penálti é terrível. Quando a bola entra é um alívio! A verdade é que ninguém se lembra de quem marcou os penáltis, mas sim de quem falhou. Naquele caso foi o Veloso.

Como foi a saída do Benfica?

Só tinha dois anos de contrato e a dois meses do fim da época começámos a tratar da renovação. O FC Porto surge nessa altura, com o Quinito a dizer-me que gostava que eu fosse para lá. Claro que isso influenciou. O Benfica estava num impasse e, sem ter ainda assinado qualquer papel, recebi uma chamada, ainda em casa dos meus pais. Era o Manuel Barbosa, que tinha uma ligação ao Jorge Brito, a dizer-me que o Benfica pagava-me o mesmo. Mas já tinha dado a palavra ao FC Porto e não voltei atrás. Também podia ter jogado no Sporting quando saí do FC Porto, mas já tinha dado a minha palavra ao Vit. Setúbal.

Com a troca de um rival pelo outro, se calhar ouviu coisas pouco simpáticas…

Consigo ver o lado positivo. Recebi muitas ameaças de morte, coisas desse género, mas se as pessoas faziam isso era porque gostavam de mim. Claro que tinha receio, mas nunca passaram das ameaças. Em termos desportivos acabou por não resultar. Ainda fiz mais de 20 jogos, mas não resultou também pela minha forma de estar. Os clubes são diferentes e funcionam de maneira diferente. Eu identificava-me mais com o Benfica, um clube mais aberto. O FC Porto era mais fechado.

Lembra-se do que sentiu quando entrou a cinco minutos do fim no Benfica-FC Porto, no Estádio da Luz, quando jogou pelos portistas?

Lembro-me que o Rui Águas foi titular e era assobiado sempre que tocava na bola. Eu saí do banco para ir aquecer e foi igual. Preferia que me tivessem aplaudido, claro, mas não me perturbou. Por muito barulho que haja à volta, o jogador abstém-se de tudo e não se envolve muito. Mas aquele dia foi muito estranho, claro.

Olhando para trás, teve a carreira que quis?

Podia ter estado noutro clube com outros argumentos. Podia ter ido para o Sporting, houve essa hipótese mais do que uma vez. Mas, naquela altura, a equipa estava naquela fase complicada com o Jorge Gonçalves. Mas acabei a carreira porque já me sentia cansado psicologicamente.

O futebol começou muito cedo para mim e fiz 13 ou 14 épocas consecutivas na I Divisão!

Já treinou clubes como Varzim, Famalicão ou Sp. Covilhã. Pensa voltar a treinar em breve ou vai manter-se como dirigente?

Não sei. Agora estou nestas funções e enquanto me quiserem estarei cá. Gosto muito do treino, mas não faço a mínima ideia se voltarei a treinar.





Artigo originalmente publicado na SÁBADO n.º 848, de 30 de julho de 2020.