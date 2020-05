DGS aprova nove estádios para receber jogos da Primeira Liga

A Direção-Geral de Saúde aprovou esta quarta-feira nove estádios de futebol para o regresso da Primeira Liga no final deste mês de maio. Entre os 15 candidatos, apenas os estádio onde jogam Belenenses, Vitória de Guimarães, FC Porto, Tondela, Sporting, Marítimo, Sporting de Braga, Benfica e Portimonense receberam luz verde.

De acordo com um comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os estádio que poderão, no imediato, receber jogos de futebol no contexto da pandemia de Covid-19 são: Cidade do Futebol, Estádio D. Afonso Henriques, Estádio do Dragão, Estádio João Cardoso, Estádio José Alvalade, Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, Estádio do Sport Lisboa e Benfica e Portimão Estádio.

FPF e a Liga referem também que os estádios do Bonfim (Vitória de Setúbal), Capital do Móvel (Paços de Ferreira), do Clube Desportivo das Aves, do Bessa (Boavista) e Rio Ave receberam correções por parte da DGS e terão de ser alvo de novas vistorias por parte de autoridades de saúde.

Moreirense, Famalicão e Santa Clara não submeteram os seus estádios a avaliação por parte da DGS.