O treinador Heimir Hallgrimsson vai deixar o cargo de seleccionador da Islândia , depois ter levado a selecção ao seu primeiro Europeu e Campeonato do Mundo, anunciou hoje a Federação de Futebol do país.O treinador islandês decidiu deixar o cargo que exerceu durante sete anos, depois de ter qualificado a Islândia para o Mundial2018, na Rússia, no qual os islandeses foram eliminados na fase de grupos.Heimir Hallgrimsson foi também co-treinador da selecção nórdica em 2016, juntamente com o sueco Lars Lagerback, e conseguiu levar a equipa aos quartos de final do Europeu, o primeiro dos islandeses, que acabaram eliminados pela vice-campeã França (5-2).Após a saída de Lagerback, Hallgrimsson assumiu o total controlo da Islândia, que no Mundial2018 empatou o primeiro jogo do Grupo D, frente à Argentina (1-1), e perdeu o segundo e o terceiro, frente à Nigéria (2-0) e Croácia (2-1), respectivamente, terminando no último lugar.