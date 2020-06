David Tavares, médio do Benfica, recuperado da Covid-19 ao fim de 49 dias

David Tavares está finalmente recuperado da Covid-19. O médio foi o único jogador do Benfica a testar positivo e revelou nas redes sociais que já ultrapassou a doença."Foi difícil, mas já faz parte do passado. Agora, é olhar em frente, pensar só em coisas positivas e trabalhar muito! Mais do que nunca. Estamos juntos! Carrega, Benfica!", escreveu o jovem no Instagram.David Tavares acusou positivo a 10 de maio e só agora recuperou. Foram 49 dias isolado num quarto no Seixal.