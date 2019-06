Já não há dúvidas: os Aliados estão prontos para receber os nossos craques! HOJE HÁ FESTA PORTUGUESA! #TodosPortugal pic.twitter.com/ntGRvuPsvq — Portugal (@selecaoportugal) 9 de junho de 2019







Antes da festa nos Aliados, Ronaldo falou nos diferentes ciclos pelo qual passou na equipa principal de Portugal, agora com um "plantel mais jovem". Ronaldo criticou ainda os comentadores "que dizem mal da seleção".



"São circunstâncias da vida, neste caso das seleções. São ciclos diferentes, treinadores diferentes, jogadores diferentes. Graças a Deus as coisas têm saído bem e Portugal tem ganho coisas importantes. Parece um trabalho fácil, mas não foi. Foi um trabalho árduo, de dedicação, crença. Estes jogadores estão todos de parabéns. E quero aproveitar para agradecer o apoio dos adeptos, porque foram cruciais. Sentimos a energia deles e a equipa jogou bem por isso", começou por dizer, à RTP.



"São circunstâncias da vida, neste caso das seleções. São ciclos diferentes, treinadores diferentes, jogadores diferentes. Graças a Deus as coisas têm saído bem e Portugal tem ganho coisas importantes. Parece um trabalho fácil, mas não foi. Foi um trabalho árduo, de dedicação, crença. Estes jogadores estão todos de parabéns. E quero aproveitar para agradecer o apoio dos adeptos, porque foram cruciais. Sentimos a energia deles e a equipa jogou bem por isso", começou por dizer, à RTP.

"As coisas mudam, os ciclos mudam. Sabe... sentimos muito as adversidades. Por exemplo os comentadores... Por acaso vi ontem os comentadores pessimistas, a não acreditar em nós... A dizer que não jogamos bem, que somos desorganizados. Não me interfere, mas faz-me confusão ver portugueses a parecer que querem ver a derrota da Seleção. Mas quando pensam assim, ficamos com mais energia. Hoje mostramos que somos uma excelente equipa e os que dizemos que não o éramos, agora vão dizer que somos e que fomos justos vencedores", frisou. Ronaldo agradeceu ainda ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, antes de se ouvir a "Portuguesa" na Avenida dos Aliados, entoada por milhares de adeptos da seleção.

O capitão da seleção portuguesa que venceu este domingo a Liga das Nações, Cristiano Ronaldo, dedicou aos adeptos a conquista. Na varanda da Câmara Municipal do Porto e com milhares de adeptos na Avenida dos Aliados, Cristiano Ronaldo pediu que o público cantasse "campeões".Visivelmente emocionado, o melhor marcador de sempre da seleção gritou "SIIIIIIIM" a pedido dos adeptos. "Em nome da seleção, e do nosso treinador, quero dar um muito obrigado a todos vocês que nos apoiaram. Obrigado pessoal!"