Graças a Deus que vamos atrás dos objetivos, procuramos com toda a capacidade, os jogadores são inexcedíveis. Isto é fruto do trabalho deles e dos meios que a federação coloca à nossa disposição. Há 5 anos somos uma família quase indestrutível, que sabe do que é capaz e o que pode fazer. Sabíamos que podíamos vencer este jogo. Sempre disse disso aos jogadores e eles sabiam que podíamos ganhar. Do outro lado tivemos um grande adversário, a Holanda é uma grande equipa e Portugal fez um excelente jogo."

Não é só a entidade A, B, ou C, são 60 ou 70 pessoas que quando se encontram vêm com um sorriso nos lábios. Para nós é um grande prazer estarmos juntos num estágio, nem que seja só de 6 ou 7 dias."



"Queria partilhar com a minha família, com os meus filhos, meu o neto, a minha mãe e o meu cunhado, que nos últimos quatro meses tem passado por complicados em termos de saúde", terminou Fernando Santos, considerando que esta seleção é capaz de vencer todas as provas em que compete.



O seleccionador indica que os jogadores fizeram um "trabalho fantástico" e que "mesmos nos momentos maus", a equipa foi "fortíssima". "