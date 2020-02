O caso remonta a 8 de dezembro do ano passado, quando o Belenenses SAD recebeu o FC Porto no Estádio Nacional, em partida a contar para a 13.ª jornada da Liga NOS. À altura, as primeiras informações apontaram para a existência de uma altercação entre Pedro Ribeiro, então treinador do Belenenses SAD, e Sérgio Conceição.