O início das provas europeias: o golo do Sporting, a nega ao Chelsea e o campeão do Sarre

Tendo à cabeça Florentino Perez, presidente do Real Madrid, e Andrea Agnelli, líder do Inter de Milão e presidente da Associação de Clubes Europeus, 12 clubes, provenientes dos campeonatos inglês, italiano e espanhol, decidiram criar, no passado dia 18, a Superliga Europeia, uma prova fechada e elitista, sem subidas e descidas, e onde estariam os clubes (argumentaram eles) mais representativos do futebol europeu.

A reação irada dos adeptos (em especial os ingleses) e as críticas (praticamente) generalizadas de jogadores, treinadores e dirigentes, acabou por matar a Superliga Europeia (pelo menos para já) em apenas dois dias. Mas essa tinha sido precisamente a fórmula que esteve na origem da Taça dos Clubes Campeões Europeus, a precursora da atual Liga dos Campeões (que essses clubes querem substituir pela Superliga).

É verdade que os tempos eram outros, mas foi por convite que as primeiras 16 equipas disputaram a prova inaugural, em 1955/56. O representante português foi o Sporting, convidado pelo seu prestígio (a fama dos Cinco Violinos era reconhecida na Europa), uma vez que o campeão português, na época anterior, tinha sido o Benfica - os leões ficaram em 3º, a dois pontos das águias e do Belenenses, num campeonato que os azuis do Restelo perderam precisamente por causa do Sporting (Martins fez o 2-2 que tramou os azuis aos 86 minutos na última jornada, numa altura em que já se festejava em Belém, entregando o título ao Benfica).