Sábado – Pense por si

Desporto

Sete adeptos do PAOK morrem em acidente de viação na Roménia

Lusa 16:51
As mais lidas

O miniautocarro que transportava 10 adeptos do PAOK colidiu com um camião-cisterna, com o acidente fatal a provocar ainda três feridos.

Um acidente rodoviário na Roménia vitimou esta terça-feira sete adeptos do PAOK, que viajavam para França para ver o jogo da Liga Europa de futebol entre a equipa grega e o Lyon, confirmaram as autoridades locais.

Sete adeptos do PAOK morrem em acidente de viação na Roménia
Sete adeptos do PAOK morrem em acidente de viação na Roménia AP

O miniautocarro que transportava 10 adeptos do PAOK colidiu com um camião-cisterna, com o acidente fatal a provocar ainda três feridos, com diferentes graus de gravidade, para o hospital mais próximo do local do acidente, na cidade de Lugoj, no oeste da Roménia.

A comunicação social romena relatou que o acidente resultou de uma ultrapassagem mal calculada do veículo que transportava os fãs do PAOK durante a travessia de um túnel rodoviário, a caminho da derradeira partida da fase de liga da Liga Europa, agendada para quinta-feira no terreno da equipa liderada pelo técnico português Paulo Fonseca.

O Lyon, dos jovens internacionais lusos Afonso Moreira (sub-21) e Mathys de Carvalho (sub-20), lidera a tabela na segunda competição europeia de clubes, com 18 pontos em sete jogos, e já está qualificado para a próxima fase (oitavos de final), enquanto o PAOK é 12.º com 12 pontos e segue em zona de apuramento para o play-off da prova.

Tópicos Acidente rodoviário acidente Acidente de transporte Acidente (geral) Roménia Liga Europa da UEFA Lyon Paulo Fonseca
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Sete adeptos do PAOK morrem em acidente de viação na Roménia