O miniautocarro que transportava 10 adeptos do PAOK colidiu com um camião-cisterna, com o acidente fatal a provocar ainda três feridos.

Um acidente rodoviário na Roménia vitimou esta terça-feira sete adeptos do PAOK, que viajavam para França para ver o jogo da Liga Europa de futebol entre a equipa grega e o Lyon, confirmaram as autoridades locais.



Sete adeptos do PAOK morrem em acidente de viação na Roménia

O miniautocarro que transportava 10 adeptos do PAOK colidiu com um camião-cisterna, com o acidente fatal a provocar ainda três feridos, com diferentes graus de gravidade, para o hospital mais próximo do local do acidente, na cidade de Lugoj, no oeste da Roménia.

A comunicação social romena relatou que o acidente resultou de uma ultrapassagem mal calculada do veículo que transportava os fãs do PAOK durante a travessia de um túnel rodoviário, a caminho da derradeira partida da fase de liga da Liga Europa, agendada para quinta-feira no terreno da equipa liderada pelo técnico português Paulo Fonseca.

O Lyon, dos jovens internacionais lusos Afonso Moreira (sub-21) e Mathys de Carvalho (sub-20), lidera a tabela na segunda competição europeia de clubes, com 18 pontos em sete jogos, e já está qualificado para a próxima fase (oitavos de final), enquanto o PAOK é 12.º com 12 pontos e segue em zona de apuramento para o play-off da prova.