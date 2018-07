Carlos Vieira, antigo vice-presidente do Sporting na presidência de Bruno de Carvalho, vai formalizar uma candidatura à liderança do clube 'leonino' até ao final da semana, revelou hoje à agência Lusa fonte próxima do candidato.Segundo a mesma fonte, a candidatura será apoiada "pelo núcleo duro do anterior conselho directivo, assim como por personalidades de outros órgãos sociais" do clube.Carlos Vieira acompanhou até ao final Bruno de Carvalho, que também já anunciou a sua recandidatura, mas entende ter melhores condições para prosseguir o projecto iniciado pelo anterior líder dos 'leões'."O ciclo fechou, houve uma assembleia geral destitutiva e, portanto, há que saber ler os sinais e perceber quem está em melhores condições de dar continuidade a um projecto", explicou a mesma fonte à Lusa.Carlos Vieira é, para já, o sexto candidato às eleições de 08 de Setembro, além de Dias Ferreira, Fernando Tavares Pereira, Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues e Bruno de Carvalho.