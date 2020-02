Bruno Lage admitiu um período menos bom mas lembrou que o Benfica continua em primeiro lugar no campeonato. Na conferência de antevisão ao encontro no terreno do Shakhtar Donetsk, amanhã, para a 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa , o treinador encarnado falou em "oportunidade"."Não é o período mais difícil. Resultados menos bons… mas demoramos um ano até que chegassem. Problemas e pressões são outras coisas, isto são oportunidades. A equipa vem de dois jogos sem vencer, mas continuamos em primeiro. Não tenho memória se isso aconteceu no passado: perder seis pontos e continuar em primeiro lugar no campeonato. É a oportunidade de nos afirmarmos enquanto homens, jogadores e equipa. Amanhã, perante um adversário muito competente. Não há favoritismo. O Shakhtar tem feito uma excelente carreira nacional e internacional. Temos a ambição de vencer e de seguir em frente na competição", referiu o técnico encarnado."Estamos em primeiro e dependemos apenas de nós. Depois, tendo quatro dias de intervalo… dá perfeitamente para os jogadores estarem disponíveis e motivados para trabalhar. É o tempo de intervalo perfeito para jogar consecutivamente. Jogar à quinta-feira e depois à segunda-feira… não há inconveniente nenhum", vincou."Não podemos prometer nada numa fase tão prematura. Podemos, sim, prometer que vamos olhar para nós e vamos entrar determinados no jogo para voltarmos a ser consistentes a nível exibicional. Olhar para o resultado, mas ver que a equipa conseguiu um resultado positivo frente ao Famalicão e conseguiu a atingir a final da Taça de Portugal, num jogo em que fez um primeira parte muito boa. Dar um passo em frente, sentirmo-nos motivados. Prometo não falar muito e trabalhar. É a promessa que fica da nossa forma de trabalhar", concluiu.