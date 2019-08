"Como todos sabem, o Tottenham fez várias propostas por mim. Tudo acertado comigo - ou praticamente deveria estar. Nunca fiz grandes exigências, o meu empresário ficou sempre de tratar das partes financeiras. Era e é um objetivo meu jogar em Inglaterra, o Sporting sabe disso, toda a gente sabe disso, e havia condições para que as coisas fossem feitas. Mas o Sporting entendeu que o valor não era suficiente e tenho de respeitar a decisão", contou o capitão leonino, numa entrevista à GQ.





Nesse sentido, o internacional português garante que não ficará contrariado em Alvalade, antes pelo contrário: "Qualquer jogador tem de se sentir motivado para continuar num clube como o Sporting, um grande clube, que luta por grandes objetivos. Iria sair do Sporting no dia em que os meus objetivos não fossem compatíveis com os do clube mas continuam a sê-lo. Ter o sonho de jogar em Inglaterra não impedia a continuidade no Sporting. O Sporting tomou a decisão de não me vender também por acreditar no meu valor e por acreditar que os valores que eram oferecidos por mim não eram suficientes. Tenho que me sentir lisonjeado pelo Sporting não aceitar valores que para eles são baixos e para mim tem de ser motivo de orgulho o clube achar que eu valho mais."



Há um ano, a situação era bem diferente ainda com o ataque a Alcochete na memória, mas Bruno Fernandes diz que tomou sempre a melhor opção: "Não me arrependo de ter rescindido na atura e voltei atrás porque achei que seria o melhor para mim. Não por arrependimento, pois sempre estive bem no Sporting. Tive um período difícil depois de voltar, o que é normal, já esperava que a receção dos adeptos - não de todos mas parte deles - não fosse a melhor, mas não me sinto arrependido, até porque tive a melhor época da carreira."