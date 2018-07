A ansiedade de regressar à Academia de Alcochete, onde ocorreram as agressões de 15 de Maio, levou a que Bruno Fernandes e Bas Dost se apoiassem no dia de voltar a entrar no centro de treinos dos "leões".

"São coisas que deixam marcas, o nervosismo de entrar aqui era grande, mas estão a acontecer mudanças muito grandes que tiveram um impacto muito forte, positivo tanto para mim como para o Bas Dost. Acordámos entrar os dois juntos no balneário", explicou esta quinta-feira aos jornalistas.

O internacional português confidenciou também que manteve sempre o contacto com o colega de equipa holandês – os dois jogadores foram dois dos nove jogadores que rescindiram contrato na sequência das agressões e os únicos que, até agora, aceitaram voltar para o clube de Alvalade. "Já sabia antes que ia voltar porque fui sempre falando com ele. É um jogador importante. Fui mantendo o contacto, tentando saber o feedback da parte dele. A segurança dele e da família era um ponto muito importante e fui-lhe transmitindo também o que o presidente Sousa Cintra me ia transmitindo", explicou o centro-campista.

Bruno Fernandes confessou também estar ansioso pelo regresso a Alvalade, que recebe o primeiro jogo da nova temporada este sábado. "Sempre fui muito feliz ali, muito apoiado, senti-me verdadeiramente em casa e voltarei a sentir o mesmo", assegurou. "Independemente de estarmos ou não a 100%, temos de dar o máximo. A única garantia que dou é que vamos dar tudo pelo Sporting, dar tudo em campo. O Sporting tem de assumir como objectivo a luta pelo título, indecentemente de voltarem mais jogadores ou virem mais novos", acrescentou ainda.