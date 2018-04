Num artigo de opinião, o presidente leonino defende que o clube tem uma situação económico-financeira reequilibrada e deu outra razão para o pedido de AG da Holdimo.

Bruno de Carvalho escreveu um artigo de opinião acerca da situação financeira do Sporting. No texto, o presidente sportinguista pretende esclarecer "a verdade por detrás de tantos vídeos, entrevistas, artigos de opinião, manipuladores e falsos".



Carvalho considera que o clube tem uma situação económico-financeira reequilibrada, baseada em vários resultados: "Crescimento sustentado de todas as linhas de receitas comerciais - direitos TV, merchandising, bilheteira, quotizações, publicidade e patrocínios, entre outros; Redução/controlo de custos, seguido de uma fase de investimento com um aumento de custos de forma controlada e sustentada; Forte crescimento das receitas de venda de direitos económicos de atletas, com as duas maiores transferências de sempre da história do Sporting CP por 70 milhões + objectivos e a maior de sempre do futebol português de um atleta nacional para o estrangeiro - até Dezembro de 2017, esta Administração atingiu os 200 milhões de euros de vendas de jogadores sendo 154 milhões de euros mais-valias".



Além disso, Bruno de Carvalho frisa no artigo de opinião publicado no Diário de Notícias que a "recuperação dos direitos económicos de 37 jogadores" já fez com que o clube recuperasse €41 milhões. Caracteriza ainda o acordo com a NOS respeitante aos direitos televisivos, no total de €515 milhões, como "o melhor" em Portugal; e estima que o Sporting tenha aumentado o número de sócios para 170 mil.



"O activo da Sporting SAD ascende a 287 milhões de euros, o que duplica desde 2013", sublinha Carvalho. "O Capital Próprio é positivo em 17 milhões de euros o que compara com o Capital Próprio negativo de 116 milhões de euros em 2013; Em termos de Passivo destaca-se a redução da dívida bancária em 75 milhões de euros desde 2013, 16 milhões dos quais na presente época, o que é uma amortização superior ao que estava previsto no acordo com os Bancos até Junho de 2022; Em termos de resultados, a soma das últimas 4 épocas completas é de 18 milhões de euros quando as anteriores 4 épocas foi negativo em 160 milhões de euros", descreve o presidente leonino.



Bruno de Carvalho anuncia ainda que o clube negociou "uma melhoria das condições de reestruturação financeira", sendo que o ponto mais importante "é a alteração do valor máximo a pagar para garantir a manutenção da maioria da SAD passando de 44 milhões para 17,5 milhões". Quanto aos VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis), o preço de compra de cada um será de 30 cêntimos por utilização de conta reserva, "o que significa que o Clube e seus sócios apenas necessitam de 40,5 milhões para comprar a totalidade das VMOC, em vez dos anteriores 135 milhões".



"Com a alteração das condições de reembolso e a opção de compra das VMOC’s, deixa de haver a necessidade da nova emissão de 55 milhões de VMOC’s (…) nem do aumento de capital de 18 milhões, podendo este ser feito ou não", concretiza o presidente do clube verde e branco. "Esta negociação foi conseguida sem aumento das taxas de juros e sem entrega de garantias adicionais aos bancos."



A Holdimo (detida por Álvaro Sobrinho) solicitou uma Assembleia Geral da Sporting SAD, tendo em conta que a polémica que dividiu Bruno de Carvalho e o plantel prejudicou a emissão obrigacionista de 30 milhões de euros. Para o presidente, "a mesma [Holdimo] percebeu que rapidamente a sua posição ficará diluída (cerca de 10% face aos 26% anuais)".



Bruno de Carvalho ataca de seguida Camilo Lourenço, desmentindo várias afirmações por este feitas. Nega que os Capitais Próprios do clube sejam negativos: "as contas (…) de 30 de Junho de 2017 já são positivas e mantêm-se à data de hoje", sublinha que as contas de 31 de Dezembro de 2017 estão auditadas; defende que o recurso ao factoring (prática financeira que consiste na aquisição de créditos de curto prazo junto dos bancos) é uma "forma de financiamento normal" e afirma que o Sporting só tem uma operação de emissão de obrigações, no valor de 30 milhões (FCP tem 80 milhões e SLB tem 155 milhões, compara).



Carvalho descreve depois as situações de FC Porto e Benfica. Quanto aos encarnados, alude ao "risco reputacional" devido às investigações do Ministério Público e indica que o clube fará uma emissão de 45 milhões em Junho/Julho. Sobre os portistas diz que têm as piores contas dos três grandes. Aborda ainda o empréstimo obrigacionista do Sporting feito em Maio de 2015 em vez de Novembro, "pois atrasou-se o processo de reestruturação financeira".



O Sporting fará uma emissão obrigacionista de 15 milhões a breve prazo. Até ao fim do ano, deverá emitir um total de 60 milhões. Em Novembro, emite 30 milhões. "Deste modo, repartindo em duas emissões com maturidades diferentes (2020 e 2021), reduzimos o risco de renovação no final da maturidade de cada emissão; sabemos que estas foram as decisões apropriadas e que deste modo a Sporting SAD sai fortalecida e as emissões obrigacionistas se tornam mais sólidas e novamente um grande investimento para todos", conclui Bruno de Carvalho.