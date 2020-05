Bernardo Simões apresentou a demissão. É a terceira saída dos órgãos sociais do clube em dois dias

Os órgãos sociais do Sporting voltaram a sofrer mais uma baixa. Bernardo Simões, membro efetivo do Conselho Fiscal e Disciplinar, apresentou a sua demissão. Esta saída junta-se assim às de Filipe Osório e Castro e Rahim Ahamad que, ontem, também deixaram a direção alegando razões pessoais. O presidente do clube, Frederico Varandas , justificou a saídas destes dois elementos devido às consequências da Covid-19 nas suas vidas profissionais.