Conselho de Disciplina iliba FC Porto da acusação de racismo

O FC Porto foi ilibado esta terça-feira de uma acusação de racismo por parte dos seus adeptos a Abdou Conté, na última visita dos dragões a Moreira de Cónegos . O Conselho de Disciplina instaurara um processo disciplinar ao clube azul e branco, com base no relatório da GNR que dava conta de eventuais insultos racistas ao jogador dos minhotos.Agora, foi o mesmo CD da Federação Portuguesa de Futebol a ilibar o FC Porto , sendo que a decisão, divulgada através de um comunicado foi de "julgar improcedente a acusação e, consequentemente, absolver o arguido Futebol Clube do Porto - Futebol SAD".