Um golo de Seferovic aos 81 minutos bastou para o Benfica vencer o Vitória, depois de Sporting de Braga e FC Porto já terem ganho os seus jogos esta sexta-feira. Bruno Lage continua 100% vitorioso com as "águias".

O Benfica venceu esta sexta-feira em Guimarães o Vitória por 1-0, em jogo da 18ª jornada da Liga NOS.



No segundo jogo em menos de uma semana para ambas as equipas no Estádio Dom Afonso Henriques, a equipa da Luz repetiu o resultado magro conseguido a meio da semana nos quartos de final da Taça de Portugal e voltou ao segundo lugar do campeonato.



O único golo do jogo foi marcado pelo suíço Haris Seferovic, aos 81 minutos, em jogada com o brasileiro Gabriel e após assistência de André Almeida.



Com a vitória, as "águias" têm agora 41 pontos em 18 jogos, continuando cinco pontos atrás do líder FC Porto. O Vitória de Guimarães desce ao 6º lugar do campeonato, com 28 pontos. Esta é a quarta vitória consecutiva de Bruno Lage, que assumiu o comando do Benfica no início de 2019.