O seu percurso é atípico: no início era doido por motas e só se sentou num carro de competição com 19 anos. Chegou à Fórmula 1 sem passar pelos karts e tornou-se o melhor português de sempre, ao conseguir um 3º lugar no Grande Prémio dos EUA, em 2005, atrás de Michael Schumacher e Rubens Barrichello.Depois de um ano a recuperar do grave acidente que sofreu em Barcelona, em Setembro de 2017 (chegou a pensar em acabar a carreira), Tiago Monteiro voltou aos treinos, estando até ao final do mês de Janeiro a fazer os testes de pré-epoca para a nova temporada do Campeonato Mundial de Turismo (WTCR), que começa em Abril (a primeira corrida é em Marrocos).Em entrevista à, Tiago Monteiro conta ainda alguns episódios pessoais, como o chumbo da primeira vez que foi tirar a carta de condução ou como o filho, Noah, de 9 anos, começou nas corridas dos karts.