Benfica vai compensar sócios com lugares anuais no Estádio da Luz

No contexto das consequências da pandemia da COVID-19 e após a decisão do Governo, acompanhada pelos órgãos que superintendem o futebol nacional, ficou determinado que a Liga NOS será finalizada com a realização de jogos à porta fechada.Dada a impossibilidade de os Sócios detentores de Red Pass assistirem aos cinco jogos que faltam no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, o clube tomou a decisão de atribuir uma compensação de valor proporcional a esse número de jogos que não estarão abertos ao público. Esse valor será de imediato adicionado à carteira virtual de cada detentor do lugar de época.O valor pode ser utilizado para pagamento de produtos Benfica, nomeadamente: produtos oficiais, quotas de Sócio e bilhetes (incluindo Red Pass), em qualquer ponto de venda do Benfica, tais como as Lojas oficiais, Casas do Benfica, Site Oficial em slbenfica.pt, Linha Benfica através do 707 200 100 ou a Venda Online Assistida (VOA) através do 800 20 1904.Os detentores de Camarotes e Executive Seats também serão compensados através da disponibilização de contrapartidas de valor proporcional aos cinco jogos que faltam disputar no Estádio da Luz, podendo esses valores ser usados no decorrer das próximas duas épocas desportivas (até 30 de junho de 2022).O Sport Lisboa e Benfica, face à interrupção das competições e incerteza quanto ao futuro imediato, entende ser esta a forma mais justa e equilibrada para compensar todos os Sócios e parceiros Corporativos. Esperando que na próxima época voltemos a estar juntos e com os Estádios de portas abertas.