"Águias" precisaram de um golo de Rafa Silva aos 93 minutos para assegurar vitória. Arouca esteve na frente e ameaçou uma surpresa na Luz.

O Benfica venceu esta quinta-feira o Arouca por 2-1 em jogo a contar para os 16avos de final da Taça de Portugal, realizado no Estádio da Luz.



O primeiro golo do encontro foi do Arouca, com Bukia a marcar aos 19 minutos. Quando o intervalo já estava perto, Jonas igualou a partida, aos 42 minutos.



O conjunto de Rui Vitória precisou de chegar ao minuto 93 para concretizar a reviravolta no marcador, através de um remate de Rafa Silva.



Com a vitória, o Benfica segue em frente até aos oitavos da Taça de Portugal.