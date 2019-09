A secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou esta terça-feira que o Benfica irá ter de pagar 21.405 euros por comportamento incorreto dos seus adeptos nos últimos dois jogos do campeonato, frente ao Gil Vicente e Moreirense.Por causa da receção aos gilistas, os encarnados estão obrigados a desembolsar um total de 16.381 euros por "agressões graves a espetadores e outros intervenientes". "No final do jogo aquando da identificação de um adepto do GOA "No Name Boys", adeptos deste GOA e adeptos croatas que se encontravam junto a estes insurgiram-se verbalmente contra os elementos policiais e adotando uma postura hostil, mormente desafiadora 'tipo de combate', sendo que alguns deles começaram a aproximar-se dos elementos policiais. Em razão de tal postura e do meio destes adeptos terem sido arremessados alguns objectos na direção dos policias, não tendo nenhum polícia ou civil, sido atingindo pelos objetos arremessados", pode ler-se no documento do CD da FPF que mencionou ainda a abertura de um processo disciplinar ao clube da Luz.Neste encontro a contar para a 5ª jornada da Liga, as águias são instadas a pagar parte do valor acima mencionado pela presença de material pirotécnico dentro do Estádio da Luz e arremesso de objetos para o interior do rectângulo de jogo.Já devido ao jogo do Moreirense, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o Benfica a pagar 5.024 euros como resultado de comportamento incorreto do público e a invasão do terreno de jogo de um adepto dos encarnados após uma "confusão da bancada nascente" do recinto de Moreira de Cónegos.