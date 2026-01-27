TAP é a transportadora oficial da Seleção Nacional para os Mundiais de 2026 e 2030

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Federação Portuguesa de Futebol e a TAP anunciaram uma parceria estratégica para 2026, com a companhia aérea a acompanhar a Seleção Nacional em todas as deslocações internacionais, com especial foco para a viagem até à América do Norte, em junho, para a participação de Portugal no Campeonato do Mundo. A Cidade do Futebol acolheu a cerimónia de assinatura da parceria entre Pedro Proença, presidente da FPF, e Luís Rodrigues, CEO da TAP, que realçaram a importância desta colaboração para as duas marcas e para a presença de Portugal no mundo.



Margarida Lopes, Miguel Pinto Luz, Pedro Proença, Luis Rodrigues e Roberto Martínez

"Mais do que uma parceria, esta é uma ligação entre dois dos maiores símbolos da Portugalidade. Duas instituições que ao longo dos anos têm levado Portugal a todos os cantos do mundo, que em cada jogo, em cada voo, transportam Portugal. A assinatura desta parceria reforça a visão comum entre as duas instituições e marca o início de uma ligação rumo à afirmação global do nosso país. A partir de agora, voarem juntos de Portugal para todo o mundo e iremos fazer história juntos", declarou Pedro Proença.

Já Luís Rodrigues, mencionou o impacto do futebol na nossa sociedade e como as duas marcas podem se ajudar mutuamente: "A Federação precisa de transporte seguro e confiável. Nós precisamos da visibilidade, que a Federação nos dá no maior mercado, neste caso em particular no mercado emissor de turismo do mundo, que é o América do Norte. O futebol é claramente uma indústria que neste país está muito acima da generalidade da média das indústrias. Nós precisamos dessa energia, que nos pode ajudar a fazer o nosso caminho com sucesso e sem voltar para trás. Portanto, não fazia sentido não estarmos juntos e estamos aqui com muito orgulho".

A cerimónia também contou com a presença de alguns membros do Governo, que demonstraram o seu apoio a esta colaboração.

"Parcerias como esta contribuem para garantir que os nossos atletas dispõem de soluções que respondem às exigências de viajar, competir e representar o país. Permitem que Portugal se apresente internacionalmente com a organização e o profissionalismo que o desporto de excelência exige. Este trabalho conjunto traduz o compromisso de criar condições que fortalecem o desporto português nas suas modalidades, estruturas e comunidades para competir, crescer e representar o país ao mais alto nível", afirmou Margarida Balseiro Lopes, a Ministra da Cultura, da Juventude e do Desporto.

"É com orgulho que a TAP e nós, Governo, estamos associados a tudo aquilo que tem a ver com o futebol nacional. A seleção é de facto uma paixão das crianças mais jovens, a todos nós. Portanto, temos um clube de todos nós que é este. E, por isso, ainda mais redobrado, é o orgulho de estarmos aqui a assinar este protocolo", frisou Miguel Pinto Luz, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, assegurando que a privatização da TAP não irá interferir nesta parceria: " é uma marca incontornável e um ativo incontornável na Portugalidade. A TAP continuará a ser portuguesa, continuará a ser dos portugueses, da federação e do futebol nacional e é isso que nos importa".

Autor: C.S.