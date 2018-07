Uma melhor diferença de golos em relação aos "sadinos" foi o suficiente para as "águias" conquistarem o seu primeiro troféu da época 2018/2019.

O Benfica empatou esta sexta-feira a um golo com o V. Setúbal, no Estádio do Bonfim, conquistando assim o Torneio Internacional do Sado devido à melhor diferença de golos.



O primeiro golo do jogo foi aos 33 minutos, autoria do estreante Facundo Ferreyra - reforço para esta época das "águias" -, com Vasco Fernandes a empatar o jogo já na segunda parte, aos 55 minutos.



Do lado dos benfiquistas, que continuaram a não contar com os lesionados Luisão e Krovinovic, o treinador Rui Vitória prescindiu de Svilar, Rafa, João Félix e Castillo e lançou de início Vlachodimos, Cervi, Jonas e Ferreyra.

Devido à vitória do emblema da Luz na primeira jornada do torneio, frente aos sérvios do Napredak por 3-0, o Benfica bateu o clube de Setúbal devido à diferença de golos, que não fez melhor do que uma vitória por 2-1 contra o mesmo clube. Ambos os clubes terminaram o torneio triangular com quatro pontos.



O central benfiquista Jardel recebeu o prémio de melhor jogador do torneio.