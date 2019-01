Golo solitário de João Félix chegou para apurar as "águias" para a fase seguinte, onde poderão encontrar Sporting ou Feirense. Ao terceiro jogo à frente do Benfica, Bruno Lage continua 100% vitorioso.

O Benfica venceu esta terça-feira o Vitória de Guimarães por 1-0, em jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal.



Em pleno Estádio Dom Afonso Henriques, Bruno Lage partiu para o seu terceiro jogo à frente das "águias" com poucas alterações relativamente ao último jogo, frente ao Santa Clara para o campeonato na passada sexta-feira.



O jogo ficou decidido com um golo do jovem do Benfica João Félix, aos 15 minutos.



A insistência do Vitória de Guimarães não viria a mudar o resultado e o Benfica avança para as meias-finais da Taça, onde poderá encontrar Feirense ou Sporting - com encontro marcado para esta quarta-feira.