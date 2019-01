O FC Porto sofreu para levar de vencida o Leixões mas um golo de Hernâni no final do prolongamento leva os "dragões" para as meias-finais da Taça de Portugal, onde irão encontrar o Sporting de Braga.

O FC Porto venceu, esta terça-feira, o Leixões por 2-1 no Estádio do Mar, em Matosinhos, nos quartos-de-final da Taça de Portugal. Com o triunfo no prolongamento, os "dragões" irão encontrar o Sporting de Braga na fase seguinte, já a duas mãos.



O encontro começou melhor para o conjunto de Sérgio Conceição, com o mexicano Hector Herrera a abrir o marcador aos 11 minutos.



Num onze com várias mexidas, o destaque dos jogadores escolhidos pelo FC Porto foi mesmo o regresso de Pepe aos relvados com a camisola azul e branca.



Na segunda parte, Zé Paulo igualou o marcador para os leixonenses aos 78 minutos e o jogou seguiu para prolongamento.



Na fase complementar, o FC Porto um golo de Tiquinho Soares ser anulado por eventual fora-de-jogo aos 100 minutos. Na segunda parte do prolongamento foi Hernâni a salvar o FC Porto, com um golo aos 117 minutos.



Com a vitória, o FC Porto irá agora encontrar nas meias-finais o Sporting de Braga, que também esta terça-feira derrotou o detentor do troféu, Desportivo das Aves, por 2-1.