Entre 2015 e 2017 houve 15 vítimas de tráfico de seres humanos no futebol. Segundo dados do Observatório do Tráfico de Seres Humanos (OTSH), avançados esta quarta-feira pelo Público, duas das vítimas eram menores. Todas as vítimas foram confirmadas, tendo ficado concluída a investigação policial sobre os casos.

Os desportistas, do sexo masculino, tinham uma média de idades de 21 anos. Originários de países fora da União Europeia, na maioria do Brasil, estavam em situação irregular em Portugal em termos de estatuto. Chegaram aos clubes "com a promessa de virem a integrar equipas de futebol de primeira linha, quer a nível nacional quer estrangeira", explicou Rita Penedo, diretora do OTSH.

Por não existirem dados sobre tráfico de seres humanos no futebol anteriores a 2015, não é possível apurar se o fenómeno aumentou. E apesar de não desagregar os dados por anos, em 2015, 2016 e 2017 o OTSH encontrou um total de 228 vítimas de tráfico de seres humanos para vários fins.