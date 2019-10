O basquetebolista Stephen Curry, dos Golden State Warriors, fraturou a mão esquerda na derrota de quarta-feira à noite com os Phoenix Suns (110-121) e junta-se ao lesionado Klay Thompson no boletim clinico dos vice-campeões da NBA.O base Stephen Curry, de 31 anos, um dos mais influentes jogadores dos Golden State Warriors, caiu entre dois adversários numa entrada ao cesto e foi pisado pelo australiano Aron Baynes, que mede 2,08 metros e pesa 118 quilos.Com Klay Thompson, de 29 anos, a recuperar de uma rutura de ligamentos no joelho esquerdo, e sem Kevin Durant, que saiu para os Brooklyn Nets, a lesão de Stephen Curry inflige novo rude golpe nas aspirações dos Warriors, que somam uma vitória e três derrotas neste início de época.