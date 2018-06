Cristiano Ronaldo cumpriu o sonho de dois fãs muito especiais: duas crianças conheceram o capitão da selecção portuguesa na Cidade do Futebol, com a ajuda da fundação Make a Wish, que tem como objectivo ajudar crianças e jovens com doenças que colocam as suas vidas em risco.



João e Francisca tiveram a oportunidade de conhecer o craque esta terça-feira. Segundo confirma a Federação Portuguesa de Futebol, o encontro aconteceu após o treino da Equipa das Quinas e foi pautado por muita "emoção e felicidade".

"É caso para dizer que todos temos sonhos, mas só os mais corajosos conseguem torná-los realidade", é dito, em comunicado.