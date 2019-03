O Benfica enfrenta esta noite, às 20h30, o FC Porto, em jogo da jornada 24 da Liga NOS. As equipas estão separadas por um ponto.

O autocarro do Benfica foi este sábado apedrejado na chegada ao Estádio do Dragão, confirmou fonte dos "encarnados" à Lusa. Uma das janelas do autocarro ficou partida.Também a viatura particular de Luís Filipe Vieira foi atingida por uma pedra. Do incidente resultaram apenas danos materiais, nomeadamente vidros partidos no autocarro.