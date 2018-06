Os Cavaliers de Ronaldo? E porque não os Cavaliers de Messi?

No final do jogo de Portugal com a Espanha, o apresentador do Daily Show, Trevor Noah, lançou um tweet que dizia que a nossa selecção eram os Cleveland Cavaliers, equipa da NBA, de Cristiano Ronaldo. No rescaldo da pesada derrota sofrida pela Argentina frente à Croácia (3-0), depois do empate ante a Islândia em que estiveram a ganhar e Messi viu Halldórsson defender-lhe um penálti na segunda parte, parece-me ainda mais correcto que a Argentina sejam os Cavaliers de Messi.

Para começar, um pouco de contexto. Os Cleveland Cavaliers são a equipa da NBA onde joga Lebron James, um dos dois melhores jogadores da história do basquetebol. Alcançaram as últimas quatro finais da NBA, perdendo três. Nas últimas duas levaram valentes tareias e só lá chegaram por estarem na Conferência mais fraca da liga (Este) e por terem um super Lebron James. Na primeira ronda dos playoffs, eliminaram os Indiana Pacers, mesmo tendo sofrido mais 40 pontos, porque o que interessa é vencer 4 em 7 jogos, e foi uma série onde claramente foram a pior equipa.

Para a Argentina ter conseguido o apuramento para os oitavos-de-final do Mundial 2018, precisou de vencer no jogo decisivo a Nigéria (2-1), contando com uma aparição do geniozinho nº 10 e de um milagre de Rojo, que podia ter sido a grande ovelha negra deste jogo – o árbitro interpretou a sua mão na área como casual, num momento de alta atrapalhação. Apurou-se então com um saldo negativo de golos (-1), porque o que conta são os pontos e as vitórias. Contudo, para se ir longe no Mundial, o futebol jogado, que é quase nulo, começa a contar já com a França.