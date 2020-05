Antigo jogador do Schalke 04 dado como morto reaparece quatro anos depois

A 9 de janeiro de 2016, Hiannick Kamba, jogador que foi companheiro de Manuel Neuer nos escalões de formação do Schalke 04 , foi dado como morto. Em causa estava um acidente de carro no Congo, seu país natal, mas afinal a história não era bem assim. É que agora, mais de quatro anos depois, Kamba... 'ressuscitou'.Segundo conta o Bild, o antigo lateral-direito foi encontrado esta semana em Ruhr, na Alemanha, onde, aos 33 anos, se encontra a trabalhar para uma empresa energética. Ora, no centro de tudo está a hipótese de a ex-mulher de Kamba ter fingido a morte de Hiannick simplesmente para ter acesso ao valor do seguro de vida que o antigo atleta tinha."Kamba alega que foi abandonado por amigos durante uma noite em janeiro de 2016, no Congo, e deixado sem documentos, dinheiro e telemóvel", afirmou o procurador público Anette Milk, ao Bild.Kamba regressou à Alemanha em 2018, pedindo asilo, pelo que estes novos dados vão motivar investigações por parte das autoridades.