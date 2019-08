Já há acordo entre o Sporting e o empresário de Bas Dost, jogador pretendido pelo Eintrach Frankfurt. Este era o único aspeto que faltava desbloquear no processo da transferência do jogador para o clube alemão, mas foi limado esta sexta-feira.Assim, a venda do avançado holandês deve ser oficializada nas próximas horas. Recorde-se que o negócio deverá rondar os 10 milhões de euros.