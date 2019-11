Em dia de partir para a capital do Peru, os adeptos do Flamengo apareceram "em peso" às portas do complexo desportivo do clube.





O "mar vermelho e negro", que se repartiu em vários pontos da cidade de Rio de Janeiro, chegou mesmo a interditar uma ponte a caminho do aeroporto do Galeão.



De recordar que o Flamengo não vence a Libertadores desde 1981, ano do único título continental do clube - quando jogava a eterna lenda do clube, Zico.





A final da Copa Libertadores, entre Flamengo e River Plate, só se disputa no próximo sábado mas milhares de adeptos despediram-se esta quinta-feira dos jogadores do "Mengão" de Jorge Jesus em Rio de Janeiro, antes da partida para Lima, onde ser irá realizar o jogo.