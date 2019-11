O Grupo Stromp divulgou, num comunicado publicado no site do Sporting, todos os vencedores dos prémios que serão entregues na gala, que deverá ocorrer no próximo dia 18 de dezembro.Ao todo serão entregues 41 galardões, 14 por escolha do grupo e 27 por inerência, devido aos títulos europeus e mundiais conquistados pelo Sporting e pelos seus atletas ao serviço de Portugal.Entre os galardoados, como Record avançou em momento oportuno, confirma-se o prémio de dirigente do ano para Frederico Varandas.No comunicado, o Grupo Stromp a "polémica" em torno da atribuição dos prémios, "bem como as falsidades que foram propaladas, nomeadamente quanto a pretensos resultados de votações efectuadas no seio do Grupo."Nos restantes prémios atribuídos pelo Grupo Stromp, o judoca Jorge Fonseca e a jogadora de voleibol Fernanda Silva receberam os de atleta do ano, enquanto Bruno Fernandes venceu o de melhor futebolista. As revelações sportinguistas foram Tomás Silva, no futebol, e Erick Mendonça, no futsal.Joelson Fernandes, jovem dos sub-23 de futebol dos "leões", venceu o prémio Academia e Paulo Freitas, no hóquei em patis, Nuno Dias, no futsal, e Pedro Soares, no judo, venceram os prémios de "Técnico do Ano". Rui Jordão, falecido no passado mês de outubro, recebeu a distinção "Saudade" por parte do Grupo Stromp.