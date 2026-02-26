Sábado – Pense por si

Desporto

Adepto com cachecol do Benfica coloca bananas por cima de imagem de Vinícius Júnior

Record 11:34
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

Homem em questão estava a fazer uma tour ao estádio Santiago Bernabéu

O jornalista brasileiro Leo Dias partilhou um vídeo nas redes sociais no qual garante que um adepto com um cachecol do Benfica surge a colocar um cacho de bananas por cima de uma imagem de Vinícius Jr.

Adepto com cachecol do Benfica coloca bananas por cima de imagem de Vinícius Júnior
Adepto com cachecol do Benfica coloca bananas por cima de imagem de Vinícius Júnior Portal Leo Dias

Segundo a mesma fonte, o homem em questão estava a fazer uma tour ao estádio Santiago Bernabéu e pediu ao filho que o filmasse. Leo Dias escreve ainda que os brasileiros que também estavam a fazer a tour ficaram "revoltados" e "acionaram a segurança local".

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Adepto com cachecol do Benfica coloca bananas por cima de imagem de Vinícius Júnior