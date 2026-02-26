Adepto com cachecol do Benfica coloca bananas por cima de imagem de Vinícius Júnior

Como é o Palácio de Belém e porque é que ninguém quer lá morar?
Diogo Barreto
Homem em questão estava a fazer uma tour ao estádio Santiago Bernabéu
O jornalista brasileiro Leo Dias partilhou um vídeo nas redes sociais no qual garante que um adepto com um cachecol do Benfica surge a colocar um cacho de bananas por cima de uma imagem de Vinícius Jr.
Segundo a mesma fonte, o homem em questão estava a fazer uma tour ao estádio Santiago Bernabéu e pediu ao filho que o filmasse. Leo Dias escreve ainda que os brasileiros que também estavam a fazer a tour ficaram "revoltados" e "acionaram a segurança local".