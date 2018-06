A Inglaterra é uma das 16 selecções qualificadas para o início da fase a eliminar deste Campeonato do Mundo, a realizar-se na Rússia, e a sua probabilidade de ser campeão viu-se aumentada depois de "cair" para o lado teoricamente mais fácil do torneio.

A equipa treinada por Gareth Southgate vai enfrentar a Colômbia nos "oitavos" e, se ganhar, irá enfrentar Suécia ou Suíça. E, por isso, as teorias a favorecer a equipa inglesa dispararam. Liderados pelo capitão e marcador Harry Kane, a jovem equipa dos Três Leões é uma das mais entusiasmantes dos últimos anos e tem a história do seu lado para ser campeã mundial.

Na sua última e única vitória na competição, em 1966, deram-se outros quatro acontecimentos futebolísticos que antecederam o evento e também se verificam desta vez: nesse ano, quem ganhou a Liga dos Campeões foi o Real Madrid, tal como em 2018; na liga inglesa, em ambos os anos, o Manchester City foi campeão – em 2018, da primeira divisão, e em 1966, da segunda; a modesta equipa do Burnley alcançou, nas duas épocas que antecederam Mundiais, um lugar nas competições europeias; e o Chelsea acabou em quinto lugar na primeira liga inglesa.





Here's a thought...



1966:

Real Madrid win the European Cup

Burnley qualify for Europe

Man City win their league

Chelsea finish 5th

England win #WorldCup



2018:

Real Madrid win the European Cup

Burnley qualify for Europe

Man City win their league

Chelsea finish 5th



Omens... pic.twitter.com/gk4DuSu0dE