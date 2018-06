Das três principais selecções da América do Sul, Portugal apenas defrontou, em jogos oficiais, o Brasil. E por duas vezes: primeiro no Mundial 66, com uma vitória por 3-1 sobre o "time" de Pelé (dois golos de Eusébio e um de Simões) e depois no Mundial 2010 (um empate, 0-0, que permitiu o apuramento das duas equipas). Argentina e Uruguai nunca nos tinham calhado, mas este sábado, dia 30, é a estreia da "Celeste", nos oitavos -de -final do Mundial 2018. As duas selecções apenas se defrontaram duas vezes, primeiro em Junho de 1966, num jogo de preparação para o Mundial (vitória por 3-0 em Lisboa), e depois em 1972, na Taça da Independência do Brasil (empate, 1-1, no Rio de Janeiro).Para Portugal, o maior perigo do Uruguai vem da sua dupla de ataque: Edinson Cavani e Luis Suárez já conseguiram juntos, na carreira, 809 golos (379 contra 430, respectivamente). E são os melhores marcadores da selecção "Celeste": Cavani leva 43 golos e Suárez 53, tendo já ambos marcado no Mundial 2018.Suárez, ponta-de-lança do Barcelona desde 2014, além dos golos ficou famoso pelos seus episódios de indisciplina e de raiva, pois já mordeu adversários por três vezes. A primeira aconteceu em Novembro de 2010, quando jogava nos holandeses do Ajax e cravou os dentes no ombro do médio Bakkal, do PSV Eindhoven, durante uma discussão – foi suspenso por sete jogos. Dois anos depois, já no Liverpool, fez o mesmo a Ivanovic, do Chelsea (desta vez no braço). Seguiu-se, no Mundial 2014, o ataque ao italiano Chiellini (também no ombro).Para Wilson Pirez, o olheiro que descobriu Suárez com 9 anos, "os jornalistas só querem saber das polémicas com Luis, mas ele é muito mais do que isso, é um grande amigo e pai dedicado", revelou à ESPN em 2015. O avançado teve uma infância complicada, uma vez que tinha apenas 9 anos quando o pai o abandonou, a ele e aos cinco irmãos, em Montevideu, para onde se tinham mudado há pouco tempo. Para ajudar a mãe nas finanças domésticas, passou a varrer as ruas e a lavar carros.Aos 15 anos, a sua vida iria mudar, quando se apaixonou por Sofia Balbini, dois anos mais nova. Suárez já se destacava como futebolista no Nacional de Montevideu, mas não aproveitava todo o seu talento: passava o tempo em noitadas com os amigos e muitas vezes faltava aos treinos ou chegava atrasado. O treinador, Ricardo Perdomo, farto das suas falhas, disse-lhe: "Ou te dedicas ao futebol, ou vais-te embora daqui."Foi nessa altura que conheceu Sofia, que também o ajudou a focar-se no futebol: "Podes ter nascido pobre, mas tens talento. E se deixares de ser preguiçoso, podes triunfar." Durante cinco meses, Suárez frequentou a casa da família Balbini, onde almoçava e jantava regularmente. Até que, em Novembro de 2003, eles mudaram-se para Barcelona, em Espanha.Primeiro, Suárez voltou às noitadas de álcool, mas a seguir pensou que tinha de se tornar um grande jogador para poder ir para a Europa, ter com Sofia. E menos de três anos depois, no Verão de 2007, estava a transferir-se para os holandeses do Groningen. No ano seguinte foi para o Ajax e passou a deslocar -se regularmente de Amesterdão a Barcelona para estar com Sofia. Ela foi viver com ele ainda nesse ano e casaram-se em 2009 (a filha, Delfina, nasceu em 2010).Cavani, o outro grande avançado do Uruguai, não se mudou para a Europa por amor. Destacou-se com 19 anos no campeonato sul-americano de sub-20, em 2007 (marcou seis golos) e foi contratado pelos italianos do Palermo. Tanto ele como os seus dois irmãos, Walter e Christian, começaram a jogar em Salto, onde nasceram. Cavani chegou ao Danubio de Montevideu com 16 anos, e dali a três épocas foi para Itália. A seguir ao Palermo tornou-se um ídolo em Nápoles e mudou-se em 2013 para o Paris Saint-Germain, onde não pára de bater recordes: o último aconteceu em Janeiro deste ano, quando ultrapassou Ibrahimovic e se tornou o melhor marcador de sempre do clube (leva 170 golos).Cavani, que tem a alcunha de Matador pela sua frieza e precisão na área, é muito reservado. Gosta de passar tempo no meio da natureza: tem um grande amigo ornitólogo, na Borgonha, para onde se desloca para ir observar aves. Também gosta de ir à pesca para Rambouillet, nos arredores de Paris. Recentemente, com um dos directores do clube, apanhou dois peixes e no jogo seguinte marcou dois golos. Ligou-lhe e ironizou: "Olha se eu pescava sete peixes!"Também está a fazer um curso, à distância, no Instituto Agro-pecuário de Montevideu, especializando-se em Sistemas de Irrigação. Quando acabar a carreira, quer dedicar-se à agricultura. Gosta de ler livros técnicos sobre as espécies marinhas e as montanhas dos Himalaias.Católico fervoroso, sempre que pode escolhe o 7 na camisola. Considera que "é o número perfeito na Bíblia, e por isso o número de Deus". Aliás, costuma estar em contacto com o padre de Salto via Skype. "Mesmo à distância, estudamos a Bíblia em conjunto." No sábado, e com Portugal a fazer péssimas exibições, será que Fernando Santos, outro fervoroso católico, consegue ter mais ajuda divina do que Cavani?