O que é o vírus Nipah, que está a assustar a Índia?

O estado está a tentar conter um vírus mortal para o qual ainda não há tratamento. A Europa nunca registou casos, mas tem “potencial pandémico”. O que é o Nipah?

Nos estado indiano de Bengala Ocidental, uma centena de pessoas está em quarentena, após terem sido confirmados cinco casos de Nipah (NiV) em profissionais de saúde que tratavam um paciente, posteriormente diagnosticado com o vírus, que tem altas taxas de mortalidade: entre 40% e 75%. Em declarações à agência Asian News International (ANI), o médico e professor Narendra Kumar Arora - presidente do Grupo de Trabalho Covid-19 da Índia - mencionou que tanto o Estado de Bengala Ocidental como o de Querela, mais a sul, são endémicos do vírus (significando que a doença está sempre presente em determinada área), cujos primeiros casos foram registados há mais de duas décadas.



Morcego-da-fruta 2H Media/Unsplash

A Tailândia é um dos países que está já a tomar medidas preventivas. O Bangkok Post avança que foram implementadas medidas de controlo da doença em três aeroportos do país, onde está a ser feito rastreio à chegada de passageiros provenientes de Bengala Ocidental. Mas ainda não foi identificado qualquer caso pelas autoridades de saúde.

1 O que é?

É considerado um vírus zoonótico, ou seja, é transmitido aos humanos por animais, embora também possa ser transmitido através de comida contaminada ou entre humanos. Os morcegos-da-fruta são os hospedeiros naturais do vírus, identificado pela primeira vez em 1999, durante um surto em criações de suínos na Malásia. Até 2015, foram reportados mais de 600 casos de infeção em humanos, com destaque para a Índia e Bangladesh, que registaram elevadas taxas de mortalidade.

2 Como se transmite?

O contacto direto com animais infetados é uma das principais formas de transmissão, assim como o consumo de alimentos contaminados. Durante surtos no Bangladesh e na Índia, o vírus Nipah espalhou-se diretamente de pessoa para pessoa através do contacto próximo com excreções e secreções respiratórias humanas.



Suvarnabhumi International Airport, em Samut Prakarn (Tailândia) AP/ Suvarnabhumi International Airport

3 Quais são os sintomas?

Nos humanos, a infeção pode ser assintomática, mas também pode resultar numa infeção respiratória aguda e numa encefalite fatal. Os sintomas iniciais passam por febre, dores musculares, dores de cabeça, vómitos e dor de garganta, que podem ser seguidos de tonturas, sonolência ou alteração do nível de consciência. Algumas pessoas desenvolvem sintomas respiratórios graves. As convulsões e a encefalite ocorrem nos casos mais graves, progredindo para coma entre um e dois dias. A taxa de mortalidade está estimada entre os 40% e os 75% e está muito dependente das condições clínicas e vigilância epidemiológica dos territórios onde ocorrem os surtos.

4 Existem tratamentos?

Não. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), não existem medicamentos ou vacinas específicos embora o Nipah esteja identificado como uma doença prioritária no seu Plano de Investigação e Desenvolvimento. Para já, é recomendado um tratamento intensivo de suporte para complicações respiratórias e neurológicas graves.

5 Foi identificado algum caso em Portugal?

Até ao momento, e segundo o Centro Europeu de Controlo de Doenças, os surtos de NiV estão circunscritos ao continente asiático e nunca foram identificados casos na União Europeia. Mas é considerado um vírus com "potencial pandémico."